Взрыв в Бейруте: число погибших достигло 220 человек

9 августа, 2020, 19:27

Число погибших в результате мощного взрыва в столице Ливана возросло до 220 человек

Об этом заявил губернатор Бейрута Марван Абудда, сообщает theunionjournal.com .

По его словам по состоянию на воскресенье, 9 августа, число погибших в результате мощного взрыва в порту выросло до 220. Еще 110 человек числятся пропавшими без вести.