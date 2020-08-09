Взрыв в Бейруте: число погибших достигло 220 человек
9 августа, 2020, 19:27
Число погибших в результате мощного взрыва в столице Ливана возросло до 220 человек
Об этом заявил губернатор Бейрута Марван Абудда, сообщает theunionjournal.com .
По его словам по состоянию на воскресенье, 9 августа, число погибших в результате мощного взрыва в порту выросло до 220. Еще 110 человек числятся пропавшими без вести.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, расположенного в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
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