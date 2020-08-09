 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВзрыв в Бейруте: число погибших достигло 220 человек

Взрыв в Бейруте: число погибших достигло 220 человек


фото: Reuters
Число погибших в результате мощного взрыва в столице Ливана возросло до 220 человек

Об этом заявил губернатор Бейрута Марван Абудда, сообщает theunionjournal.com .

По его словам по состоянию на воскресенье, 9 августа, число погибших в результате мощного взрыва в порту выросло до 220. Еще 110 человек числятся пропавшими без вести.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

9 августа, 2020 воскресенье

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать