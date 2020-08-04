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Espreso.tvОбществоВзрыв в Бейруте: более 2,7 тыс. раненых, 50 погибших, на месте событий работают Красный Крест и армия

Взрыв в Бейруте: более 2,7 тыс. раненых, 50 погибших, на месте событий работают Красный Крест и армия


фото: Reuters
По последним данным, взрывная волна достигла Кипра, расположенного в 250 км к юго-западу от города

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, передает Aljazeera.

По последним данным после взрыва обнаружили более 2,7 тыс. раненых и 50 погибших.

Причина взрыва пока неизвестна. Рассматривается несколько версий взрыва - от военной атаки стран-соседей до взрыва нитрата натрия. Официальной версии пока нет.

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Местные СМИ также сообщают о перебоях с интернетом.

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На месте трагедии работают более 30 команд Красного Креста и армия Ливана.

Сообщается, что волна от взрыва в Бейруте дошла до острова Кипр, расположенного в 250 км от столицы Ливана.

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