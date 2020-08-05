Из-за взрывов в Бейруте 300 тыс. человек стали бездомными, - губернатор
5 августа, 2020, 14:06
Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.
Об этом сообщил губернатор города Марван Абуд, передает AFP .
"Я думаю, что сейчас от 250 000 до 300 000 человек сейчас без домов", - сказал Марван Абад, добавив, что предварительно убытки составили от $ 3 до $ 5 млрд.
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Инженеры еще не провели официальную оценку ущерба.
Он добавил, что от взрыва пострадал половина города.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Число жертв мощного взрыва, произошедшего в Бейруте, выросла до 100 .
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