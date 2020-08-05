Из-за взрывов в Бейруте 300 тыс. человек стали бездомными, - губернатор

5 августа, 2020, 14:06

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.

Об этом сообщил губернатор города Марван Абуд, передает AFP .

"Я думаю, что сейчас от 250 000 до 300 000 человек сейчас без домов", - сказал Марван Абад, добавив, что предварительно убытки составили от $ 3 до $ 5 млрд.

Читайте также: Груз селитры, который взорвался в Бейруте, конфисковали у россиянина в 2014 году

Инженеры еще не провели официальную оценку ущерба.

Он добавил, что от взрыва пострадал половина города.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .

Взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Число жертв мощного взрыва, произошедшего в Бейруте, выросла до 100 .