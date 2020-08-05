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Espreso.tvОбществоИз-за взрывов в Бейруте 300 тыс. человек стали бездомными, - губернатор

Из-за взрывов в Бейруте 300 тыс. человек стали бездомными, - губернатор


фото: reuters
Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.

Об этом сообщил губернатор города Марван Абуд, передает AFP .

"Я думаю, что сейчас от 250 000 до 300 000 человек сейчас без домов", - сказал Марван Абад, добавив, что предварительно убытки составили от $ 3 до $ 5 млрд.

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Инженеры еще не провели официальную оценку ущерба.

Он добавил, что от взрыва пострадал половина города.

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