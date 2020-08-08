В Бейруте вспыхнули массовые протесты, захвачено здание МИД

8 августа, 2020, 21:11

Во время массовых протестов в столице Ливии митингующие захватили здание Министерства иностранных дел

Об этом сообщает Reuters.

Группа участников акции протеста против власти в Бейруте сумела прорваться в здание МИД Ливана.

Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить мощній взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они обвиняют правительство и во многих других проблемах, в том числе - экономических.

В протестах принимают участие несколько тысяч демонстрантов. Они также пытались прорваться в здание парламента, но были остановлены силовиками, которые применили слезоточивый газ.

По информации Красного Креста, ранены 110 человек, 30 - госпитализированы.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.

Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тыс. людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.

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