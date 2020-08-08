В Бейруте вспыхнули массовые протесты, захвачено здание МИД
Об этом сообщает Reuters.
Группа участников акции протеста против власти в Бейруте сумела прорваться в здание МИД Ливана.
Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить мощній взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они обвиняют правительство и во многих других проблемах, в том числе - экономических.
В протестах принимают участие несколько тысяч демонстрантов. Они также пытались прорваться в здание парламента, но были остановлены силовиками, которые применили слезоточивый газ.
По информации Красного Креста, ранены 110 человек, 30 - госпитализированы.
فيديو لمتظاهرين في مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية # بيروت # انفجار_بيروت # العربية pic.twitter.com/uwMoMx5JlD- ا ل ع ر ب ي ة (@AlArabiya) August 8, 2020
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тыс. людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
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