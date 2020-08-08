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Espreso.tvМирВ Бейруте вспыхнули массовые протесты, захвачено здание МИД

В Бейруте вспыхнули массовые протесты, захвачено здание МИД


фото: Reuters
Во время массовых протестов в столице Ливии митингующие захватили здание Министерства иностранных дел

Об этом сообщает Reuters.

Группа участников акции протеста против власти в Бейруте сумела прорваться в здание МИД Ливана.

Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить мощній взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они обвиняют правительство и во многих других проблемах, в том числе - экономических.

В протестах принимают участие несколько тысяч демонстрантов. Они также пытались прорваться в здание парламента, но были остановлены силовиками, которые применили слезоточивый газ.

По информации Красного Креста, ранены 110 человек, 30 - госпитализированы.

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