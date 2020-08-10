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Espreso.tvМирС флагами против водометов, "космонавтов" и слезоточивого газа. Фотохроника из Минска

С флагами против водометов, "космонавтов" и слезоточивого газа. Фотохроника из Минска

"Еспресо" подготовило подборку фотографий, сделанных вечером 9 и ночью 10 августа 2020 года на улицах Минска

Их взяты из открытых источников.

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