В Киеве состоялась акция за экстрадицию Коломойского в США

10 августа, 2020, 15:20

10 августа под посольством США в Украине устроили акцию за экстрадицию Игоря Коломойского в США

Об этом сообщают "Буквы".

Отмечается, что акция под посольством США состоялась, чтобы подтолкнуть украинских правоохранителей и президента Владимира Зеленского инициировать проверку фактов от ФБР, и если они подтвердятся привлечь к ответственности в Украине или экстрадировать Игоря Коломойского в Соединенные Штаты.

"Мы собрались, чтобы поддержать власть Соединенных Штатов Америки об экстрадиции нашего олигарха Игоря Валерьевича Коломойского", - заявили организаторы акции - ОО "Конституционно-правовой конгресс".

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Активисты заявили, что "зная о тесной дружбе Коломойского с действующей властью, становится трудно поверить, что украинская власть будет помогать США в привлечении олигарха к ответственности".

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На самодельных плакатах людей надписи: "Требуем ареста имущества Коломойского", "США - не Украина, порешать не получится" и подобные по риторике.

ФОТО - Буквы:

ВИДЕО - Укринформ:

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег ПриватБанка в США через офшоры. Среди покупок: отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.

4 августа ФБР провело обыски в фирме по недвижимости, связанной с Коломойским.

Минюст США подал гражданскую жалобу с требованием конфисковать в Техасе и Кентукки имущество, принадлежащее подконтрольной Игорю Коломойскому компании.

Коломойский в ответ заявил, что все инвестиции в предприятия на территории США делал собственными деньгами.

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