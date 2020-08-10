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Espreso.tvОбществоВ Киеве состоялась акция за экстрадицию Коломойского в США

В Киеве состоялась акция за экстрадицию Коломойского в США


фото: Букви
10 августа под посольством США в Украине устроили акцию за экстрадицию Игоря Коломойского в США

Об этом сообщают "Буквы".

Отмечается, что акция под посольством США состоялась, чтобы подтолкнуть украинских правоохранителей и президента Владимира Зеленского инициировать проверку фактов от ФБР, и если они подтвердятся привлечь к ответственности в Украине или экстрадировать Игоря Коломойского в Соединенные Штаты.

"Мы собрались, чтобы поддержать власть Соединенных Штатов Америки об экстрадиции нашего олигарха Игоря Валерьевича Коломойского", - заявили организаторы акции - ОО "Конституционно-правовой конгресс".

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Активисты заявили, что "зная о тесной дружбе Коломойского с действующей властью, становится трудно поверить, что украинская власть будет помогать США в привлечении олигарха к ответственности".

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На самодельных плакатах людей надписи: "Требуем ареста имущества Коломойского", "США - не Украина, порешать не получится" и подобные по риторике.

ФОТО - Буквы:

ВИДЕО - Укринформ:

  • Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег ПриватБанка в США через офшоры. Среди покупок: отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.
  • 4 августа ФБР провело обыски в фирме по недвижимости, связанной с Коломойским.
  • Минюст США подал гражданскую жалобу с требованием конфисковать в Техасе и Кентукки имущество, принадлежащее подконтрольной Игорю Коломойскому компании.
  • Коломойский в ответ заявил, что все инвестиции в предприятия на территории США делал собственными деньгами.

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