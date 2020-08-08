Через Коломойского США показывают Украине источник средств, - Бессмертный

8 августа, 2020, 07:15

Соединенные Штаты Америки с помощью обвинений против украинского олигарха Коломойского показывают украинской власти, где искать деньги

Такую позицию высказал експосол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Украина сейчас переживает колоссальную проблему с ресурсами. Ресурсов не хватает. Понятно, что в течение последнего года новая администрация президента Зеленского работает над тем, чтобы получить дополнительные инъекции. При такой ситуации США показывают, где надо брать средства", - сказал Бессмертный.

По его словам, это известная в мире практика, которую используют государства, к которым обращаются за помощью.

Дипломат прогнозирует, что продолжение этой истории будет зависеть от политической воли в Соединенных Штатах.