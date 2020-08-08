Через Коломойского США показывают Украине источник средств, - Бессмертный
8 августа, 2020, 07:15
По его словам, это известная в мире практика, которую используют государства, к которым обращаются за помощью.
Соединенные Штаты Америки с помощью обвинений против украинского олигарха Коломойского показывают украинской власти, где искать деньги
Такую позицию высказал експосол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Украина сейчас переживает колоссальную проблему с ресурсами. Ресурсов не хватает. Понятно, что в течение последнего года новая администрация президента Зеленского работает над тем, чтобы получить дополнительные инъекции. При такой ситуации США показывают, где надо брать средства", - сказал Бессмертный.
По его словам, это известная в мире практика, которую используют государства, к которым обращаются за помощью.
Дипломат прогнозирует, что продолжение этой истории будет зависеть от политической воли в Соединенных Штатах.
- Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег "ПриватБанка" в США через офшоры. Среди покупок: отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажное офисное башня.
- 4 августа ФБР провело обыски в фирме по недвижимости, связанной с Коломойским.
- Минюст США подал гражданскую жалобу с требованием конфисковать в Техасе и Кентукки имущество, принадлежащее подконтрольной Игорю Коломойскому компании.
- Коломойский в ответ заявил , что все инвестиции в предприятия на территории США делал собственными деньгами.
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