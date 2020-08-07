США обвинили Коломойского в отмывании денег и пытаются конфисковать его имущество

7 августа, 2020, 08:24

Минюст США подал гражданскую жалобу с требованием конфисковать в Техасе и Кентукки имущество, принадлежащее подконтрольной украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому компании

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В жалобе Минюсту США Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", который им когда-то принадлежал. По данным Минюста США, хищения осуществлялись путем фиктивных кредитов и отмывания денег на территории США с помощью двух местных партнеров.

Минюст США утверждает, что Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мордехаем Корфом брали в банке кредиты и тратили их на покупку американской коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов. По данным ФБР, кредиты редко возвращали банку.

"Когда было нужно платить за кредит, другие займы были использованы, чтобы погасить старые займы или в некоторых случаях деньги возвращали по инвестициям за незаконно присвоенные средства", - заявили в ФБР.

Адвокат Коломойского Майкл Салливан в общении с изданием Washington Post заявил, что его клиент "категорически отвергает обвинения и жалобы, которые подало Министерство юстиции".

В мае 2019 года "ПриватБанк" обратился в Канцелярский суд штата Делавэр с иском о возмещении убытков, причиненных в результате различных противоправных действий Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом, Уриэлем Лейбером и компаниями, зарегистрированными в США. В иске говорится об отмывании денег в течение почти 10 лет общим объемом в $470 млрд.

"ПриватБанк" заявил, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарами либо контролируют зарегистрированные в США фирмы, участвовавшие в отмывании выведенных из банка денег. В иске говорится о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах.

Так, компания Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе Кливленд, а больше всего имущества Коломойского и Боголюбова банк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Напомним, 4 августа 2020 г. ФБР пришло с обысками в офисы компании Optima в городах Кливленд и Майами.

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