В США ФБР провело обыски в фирме по недвижимости, связанной с Коломойским

4 августа, 2020, 18:30

4 августа ФБР провело обыски в Майами, штат Флорида, и Кливленде, штат Огайо

Об этом сообщает Cleveland.com .

Издание отметило, что агенты ФБР провели обыск в бизнес-центре Кливленда One Cleveland Center.

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Агенты федерального бюро расследований обыскали офисы Optima Management Group, находящейся в One Cleveland Center. Optima - это конгломерат компаний в США, который имеет интересы в сфере недвижимости в Кливленде.

Как заявил изданию агент ФБР Вики Андерсон, обыски проводили также в Майами.

"Власть в Кливленде проводит широкомасштабную проверку украинского олигарха Игоря Коломойского, которая продолжается уже достаточно длительное время", - пишет издание.

Отметим, Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег ПриватБанка в США через офшоры. Среди покупок: отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.

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