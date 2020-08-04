В США ФБР провело обыски в фирме по недвижимости, связанной с Коломойским
Об этом сообщает Cleveland.com .
Издание отметило, что агенты ФБР провели обыск в бизнес-центре Кливленда One Cleveland Center.
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Агенты федерального бюро расследований обыскали офисы Optima Management Group, находящейся в One Cleveland Center. Optima - это конгломерат компаний в США, который имеет интересы в сфере недвижимости в Кливленде.
Как заявил изданию агент ФБР Вики Андерсон, обыски проводили также в Майами.
"Власть в Кливленде проводит широкомасштабную проверку украинского олигарха Игоря Коломойского, которая продолжается уже достаточно длительное время", - пишет издание.
Отметим, Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег ПриватБанка в США через офшоры. Среди покупок: отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.
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