Коломойский прокомментировал обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег через американские компании

7 августа, 2020, 12:17

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в ответ на обвинения Минюста США в хищении средств из ПриватБанка и отмывание через американские фирмы заявил, что все инвестиции в предприятия на территории США делал собственными деньгами

Об этом Коломойский сказал в комментарии hromadske .

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке. Все остальное категорически исключается", - сказал Коломойский.

Напомним, Минюст США утверждает, что Игорь Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мордехаем Корфом брали в ПриватБанке кредиты и тратили их на покупку американской коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов. По данным ФБР, кредиты редко возвращали банку.

В связи с этим Минюст США подал гражданскую жалобу с требованием конфисковать в Техасе и Кентукки имущество, принадлежащее подконтрольной Коломойскому компании.

Адвокат Коломойского Майкл Салливан в общении с изданием Washington Post заявил, что его клиент "категорически отвергает обвинения и жалобы, которые подало Министерство юстиции".

Ранее, в мае 2019 г. ПриватБанк обратился в Канцелярский суд штата Делавэр с иском о возмещении убытков, причиненных в результате различных противоправных действий Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Мардохеем Корфом, Хаимом Шошетом, Уриэлем Лейбером и компаниями, зарегистрированными в США. В иске говорится об отмывании денег в течение почти 10 лет общим объемом в $470 млрд.

ПриватБанк заявил, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарами или контролируют зарегистрированные в США фирмы, участвовавшие в отмывании выведенных из банка денег. В иске говорится о ферросплавных и металлургических заводы, коммерческой недвижимости и гостиницах.

Так, компания Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе Кливленд, а больше всего имущества Коломойского и Боголюбова банк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

4 августа 2020 ФБР пришло с обысками в офисы компании Optima в городах Кливленд и Майами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb