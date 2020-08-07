Коломойский прокомментировал обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег через американские компании
Об этом Коломойский сказал в комментарии hromadske .
"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке. Все остальное категорически исключается", - сказал Коломойский.
Напомним, Минюст США утверждает, что Игорь Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мордехаем Корфом брали в ПриватБанке кредиты и тратили их на покупку американской коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов. По данным ФБР, кредиты редко возвращали банку.
В связи с этим Минюст США подал гражданскую жалобу с требованием конфисковать в Техасе и Кентукки имущество, принадлежащее подконтрольной Коломойскому компании.
Адвокат Коломойского Майкл Салливан в общении с изданием Washington Post заявил, что его клиент "категорически отвергает обвинения и жалобы, которые подало Министерство юстиции".
Ранее, в мае 2019 г. ПриватБанк обратился в Канцелярский суд штата Делавэр с иском о возмещении убытков, причиненных в результате различных противоправных действий Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Мардохеем Корфом, Хаимом Шошетом, Уриэлем Лейбером и компаниями, зарегистрированными в США. В иске говорится об отмывании денег в течение почти 10 лет общим объемом в $470 млрд.
ПриватБанк заявил, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарами или контролируют зарегистрированные в США фирмы, участвовавшие в отмывании выведенных из банка денег. В иске говорится о ферросплавных и металлургических заводы, коммерческой недвижимости и гостиницах.
Так, компания Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе Кливленд, а больше всего имущества Коломойского и Боголюбова банк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.
4 августа 2020 ФБР пришло с обысками в офисы компании Optima в городах Кливленд и Майами.
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