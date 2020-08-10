 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Беларуси уже вторые сутки перебои с интернетом

В Беларуси уже вторые сутки перебои с интернетом

Проблемы с интернетом у разных провайдеров наблюдаются по всей Беларуси уже вторые сутки

Об этом сообщает Sputnik .

В Минске в разных частях города перебои с мобильным интернетом начались в воскресенье около 8:00 утра. Проблемы наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.

Весь день воскресенья 9 августа мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также: С флагами против водометов, "космонавтов" и слезоточивого газа. Фотохроника из Минска

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать