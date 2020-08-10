В Беларуси уже вторые сутки перебои с интернетом

10 августа, 2020, 07:38

Проблемы с интернетом у разных провайдеров наблюдаются по всей Беларуси уже вторые сутки

Об этом сообщает Sputnik .

В Минске в разных частях города перебои с мобильным интернетом начались в воскресенье около 8:00 утра. Проблемы наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.

Весь день воскресенья 9 августа мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.

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