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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: Getty Images
Сегодня, 10 августа, в четвертьфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Копенгагена"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала прошел австрийский ЛАСК (7: 1 по сумме двух матчей), а "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" (3: 1 по сумме двух матчей).

В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Вулверхэмптон" - "Севилья".

Лига Европы

1/4 финала

10 августа, понедельник

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)

Кельн, стадион "Рейн Энерги"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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