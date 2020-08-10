"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген": где и когда смотреть матч Лиги Европы
10 августа, 2020, 07:35
Сегодня, 10 августа, в четвертьфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Копенгагена"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала прошел австрийский ЛАСК (7: 1 по сумме двух матчей), а "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" (3: 1 по сумме двух матчей).
В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Вулверхэмптон" - "Севилья".
Лига Европы
1/4 финала
10 августа, понедельник
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)
Кельн, стадион "Рейн Энерги"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 6 августа в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1: 0.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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