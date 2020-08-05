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Espreso.tvСпорт"Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА

"Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА


фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок запомнился двумя удалениями. На 68-й минуте поле покинул защитник "Шахтера" Давид Хочолава, а еще через две минуты матч закончился для центрбэка "Вольфсбурга" Джона Брукса.

Первый гол в матче забил Жуниор Мораес, отличившийся на 89-й минуте после передачи Додо. После чего преимущество удвоил Манор Соломон. Однако футболисты "Шахтера" решили не останавливаться и за две минуты дубль оформил Мораес - 3: 0

В четвертьфинале Лиги Европы "горняки" встретятся с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч 3: 0).

Лига Европы

1/8 финала

5 августа, среда

"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия) 3: 0 (первый матч 2: 1)

Гол: Мораес, 89, 90 + 3 Соломон, 90 + 1

Удаление: Хочолава, 68 - Брукс, 70

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко, Алан Патрик, Марлос (Соломон, 77), Тайсон (Коноплянка, 86), Мораес.

"Вольфсбург": Кастеелс, Брукс, Понгранич, Тиссеран, Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 76), Гинчек (Мармуш, 61), Сантос, Вегхорст.

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