Определилась вторая четвертьфинальная пара Лиги Европы УЕФА

6 августа, 2020, 21:48

В 1/8 финала Лиги Европы "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу леверкузенского клуба.

В четвертьфинале "Байер" сыграет против миланского "Интера", который в 1/8 финала победил испанский "Хетафе" со счетом 2:0.

Лига Европы

1/8 финала

6 августа, четверг

"Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 1: 0 (первый матч 3:1)

Гол: Диаби, 51