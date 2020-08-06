Определилась вторая четвертьфинальная пара Лиги Европы УЕФА
6 августа, 2020, 21:48
В 1/8 финала Лиги Европы "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу леверкузенского клуба.
В четвертьфинале "Байер" сыграет против миланского "Интера", который в 1/8 финала победил испанский "Хетафе" со счетом 2:0.
Лига Европы
1/8 финала
6 августа, четверг
"Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 1: 0 (первый матч 3:1)
Гол: Диаби, 51
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3:0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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