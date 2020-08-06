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Espreso.tvСпортОпределилась вторая четвертьфинальная пара Лиги Европы УЕФА

Определилась вторая четвертьфинальная пара Лиги Европы УЕФА


фото: Getty Images
В 1/8 финала Лиги Европы "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу леверкузенского клуба.

В четвертьфинале "Байер" сыграет против миланского "Интера", который в 1/8 финала победил испанский "Хетафе" со счетом 2:0.

Лига Европы

1/8 финала

6 августа, четверг

"Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 1: 0 (первый матч 3:1)

Гол: Диаби, 51

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