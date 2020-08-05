"Интер" победил "Хетафе" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
5 августа, 2020, 23:54
Итальянский "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Открыл счет в матче бельгийский форвард Лукаку, забивший на 33-й минуте. В конце второго тайма футболисты "Интера" удвоили преимущество, забитый мяч на счету Кристиана Эриксена.
В четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Интер" сыграет против победителя пары "Байер" - "Рейнджерс" (первый матч 3: 1).
Лига Европы
1/8 финала
5 августа, среда
"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) 2: 0
Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
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