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Espreso.tvСпорт"Интер" победил "Хетафе" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

"Интер" победил "Хетафе" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы


фото: Getty Images
Итальянский "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Открыл счет в матче бельгийский форвард Лукаку, забивший на 33-й минуте. В конце второго тайма футболисты "Интера" удвоили преимущество, забитый мяч на счету Кристиана Эриксена.

В четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Интер" сыграет против победителя пары "Байер" - "Рейнджерс" (первый матч 3: 1).

Лига Европы

1/8 финала

5 августа, среда

"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) 2: 0

Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

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