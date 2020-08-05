"Копенгаген" уверенно победил "Истанбул" в 1/8 финала Лиги Европы

5 августа, 2020, 22:04

Датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дубль в матче оформил Йонас Олдер Винд, который сначала забил на 4-й минуте после передачи Гильермо Варелы, а на 52-й минуте отправил мяч в сетку ворот с пенальти. Точку во встрече поставил Расмус Фальк.

В четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Копенгаген" сыграет против победителя пары ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" (первый матч 0: 5).

Лига Европы

1/8 финала

5 августа, среда

"Копенгаген" (Дания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 3: 0 (первый матч 0: 1)

Голы: Винд, 4, 52, Фальк, 62

5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.