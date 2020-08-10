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Espreso.tvМирПротесты в Беларуси: в МВД не могут назвать количество задержанных

Протесты в Беларуси: в МВД не могут назвать количество задержанных


фото: Радіо Свобода
В Министерстве внутренних дел Беларуси пока не называют количество задержанных во время акций протеста по всей стране

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ночью 10 августа пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что несанкционированные митинги "еще не закончились", поэтому она не смогла посчитать задержанных.

Аресты продолжались и после этого.

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