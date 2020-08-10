Протесты в Беларуси: в МВД не могут назвать количество задержанных
10 августа, 2020, 08:15
В Министерстве внутренних дел Беларуси пока не называют количество задержанных во время акций протеста по всей стране
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ночью 10 августа пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что несанкционированные митинги "еще не закончились", поэтому она не смогла посчитать задержанных.
Аресты продолжались и после этого.
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- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены и задержаны.
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