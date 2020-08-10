Предложение взятки в $5 млн Холодницкому: экс-министра экологии Злочевского объявили в розыск
10 августа, 2020, 18:29
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского
Об этом свидетельствуют данные розыскного учета МВД.
Злочевского обвиняют по части 4 статьи 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
На данный момент экс-министр скрывается за границей.
- Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому.
- Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому задержаны трое доверенных лиц экс-министра экологии Николая Злочевского.
- 1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долларов.
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