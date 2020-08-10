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Espreso.tvОбществоПредложение взятки в $5 млн Холодницкому: экс-министра экологии Злочевского объявили в розыск

Предложение взятки в $5 млн Холодницкому: экс-министра экологии Злочевского объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского

Об этом свидетельствуют данные розыскного учета МВД.

Злочевского обвиняют по части 4 статьи 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

На данный момент экс-министр скрывается за границей.

  • Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому.
  • Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому задержаны трое доверенных лиц экс-министра экологии Николая Злочевского.
  • 1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долларов.

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