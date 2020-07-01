Взятка в $5 млн: экс-министру экологии Злочевскому объявили подозрение

1 июля, 2020, 16:16

Бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому объявили подозрение по делу о взятке в размере $5 млн, которая предназначалась руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"1 июля 2020 года детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него", - идется в сообщении.

Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"Поскольку местонахождение эксп-чиновника в настоящее время не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно - направлено по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и средствами телефонной связи", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому задержаны трое доверенных лиц экс-министра экологии Николая Злочевского.

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