По делу о взятке в $6 млн Холодницкому задержаны трое доверенных лиц экс-министра Злочевского

13 июня, 2020, 15:23

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке в $6 млн главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому задержаны трое доверенных лиц экс-министра экологии Николая Злочевского

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Сытника, взятку руководству антикоррупционных органов предлагали за закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии Николая Злочевского в завладении средствами и обеспечении его возвращения в Украину.

"Взятка в $6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию экс-министра экологии в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк", - сказал Сытник.

Он отметил, что по этому эпизоду было предъявлено подозрение нескольким лицам, в том числе Злочевскому.

"Почему была такая спешка у лиц, предлагавших неправомерную выгоду? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата, а именно - закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение господина Злочевского на территорию Украины", - рассказал Сытник.

Также он сообщил, что на сегодня задержаны три человека: первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Киеве, второй человек имеет отношение к компании Burisma, является доверенным лицом Злочевского, а третий - бывший сотрудник фискальной службы.

"Сначала во время разговоров было предложение $1 млн за то, чтобы дело было просто передано в другие следственные органы. После отказа получать эти средства и продолжать переговоры было предложено $5 млн уже за закрытие уголовного производства и было важно, чтобы до 14 июня 2020 года" , - рассказал Сытник.

По его словам, средства изъяты, также изъята сумма в $1 млн, которая была в автомобиле первого заместителя начальника ГФС Киева.

"Сейчас первому заместителю начальника управления ГФС объявлено подозрение в совершении преступления. Относительно двух других задержанных, то в отношении них уже подготовлены проекты подозрений".

Назар Холодницкий напомнил, что уголовное производство, в котором фигурирует Злочевский, было приостановлено.

"Сумма составляет $6 млн, из которых пять предназначались человеку, который должен был принять процессуальное решение о закрытии дела, а $1 млн предполагался за консультационные услуги посредника", - сказал Холодницкий.

Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.

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