Холодницкому и руководству НАБУ предлагали взятку в $ 6 млн, - САП

12 июня, 2020, 20:33

Детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи бывшим высокопоставленным чиновникам взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн

Об этом сообщает пресс служба САП.

"За процессуального руководства САП детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве чиновника Управление ГФС в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о прекращении уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины ", - говорится в сообщении.

Изъято 6 млн долл США. В настоящее время детективами НАБУ проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.