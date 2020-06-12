Холодницкому и руководству НАБУ предлагали взятку в $ 6 млн, - САП
Об этом сообщает пресс служба САП.
"За процессуального руководства САП детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве чиновника Управление ГФС в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о прекращении уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины ", - говорится в сообщении.
Изъято 6 млн долл США. В настоящее время детективами НАБУ проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.
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