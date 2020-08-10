События в Беларуси. В Пинске местные власти пошли на переговоры с оппозицией

10 августа, 2020, 00:12

В приграничном с Украиной городе Пинске митингующие в количестве около 2 тыс. человек поздно вечером собрались возле горисполкома, выражая недовольство результатами выборов

Подробности со ссылкой на минское Euroradio рассказывает Еспресо.TV .

Против людей выступили только 20 "омоновцев", на помощь к которым пришли пограничники.

Основную массу силовиков, напомним, пока взыскано в Минск.

Председатель горисполкома ведет переговоры с пятью главными участниками митинга.

Справка

В воскресенье, 9 августа 2020 года, в Беларуси произошло основное голосования на очередных президентских выборах.

При этом власти всячески поощряла голосовать досрочно, начиная со вторника, 4 августа.

ЦИК сообщила о более чем 40% досрочной явки. За счет этого, по мнению ряда экспертов, могли произойти фальсификации.

По предварительным данным государственного экзит-пола, Лукашенко набрал 79,7%, Тихановська - 6,8%.

Независимые опросы утверждают обратное: Тихановська - 65-70%, Лукашенко - 15-16%.

Напомним, что установление контроля над местными исполкомами и даже переизбрания их голов в случае масштабной фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента Александра Лукашенко входит в "Плана" Б " , текст которого накануне было распространено белорусской оппозицией в соцсетях.

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