События в Беларуси. В Пинске местные власти пошли на переговоры с оппозицией
Подробности со ссылкой на минское Euroradio рассказывает Еспресо.TV .
Против людей выступили только 20 "омоновцев", на помощь к которым пришли пограничники.
Основную массу силовиков, напомним, пока взыскано в Минск.
Председатель горисполкома ведет переговоры с пятью главными участниками митинга.
Справка
В воскресенье, 9 августа 2020 года, в Беларуси произошло основное голосования на очередных президентских выборах.
При этом власти всячески поощряла голосовать досрочно, начиная со вторника, 4 августа.
ЦИК сообщила о более чем 40% досрочной явки. За счет этого, по мнению ряда экспертов, могли произойти фальсификации.
По предварительным данным государственного экзит-пола, Лукашенко набрал 79,7%, Тихановська - 6,8%.
Независимые опросы утверждают обратное: Тихановська - 65-70%, Лукашенко - 15-16%.
- Напомним, что установление контроля над местными исполкомами и даже переизбрания их голов в случае масштабной фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента Александра Лукашенко входит в "Плана" Б " , текст которого накануне было распространено белорусской оппозицией в соцсетях.
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