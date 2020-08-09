Одну из руководительниц белорусской оппозиции Колесникову задержали и отпустили. Тихановська скрывает место своего пребывания
Около 22:30 ее увезли от штаба оппозиции на улице Веры Хоружей в Минске, передает Еспресо.TV со ссылкой на Euroradio .
"Задержали при выходе из штаба. Когда сели в машину и начали выезжать с парковки - нас заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", - рассказал представитель оппозиции Антон Родненков.
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В 23:00 стало известно, что Колесникова уже освобождена.
По версии милиции, ее "перепутали с другим человеком".
Бус, на котором милиция ввозила Колесникову
Сама кандидат в президенты Светлана Тихановська, в связи с угрозой своего задержания, вечером 8 августа оставила свою квартиру в столице Беларуси. Она то ни ночевала. Место его пребывания пока скрывается.
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- На 9 августа в Беларуси назначен основной день голосования на президентских выборах.
- 8 августа в Минске задержали руководительницу избирательного штаба Тихановськои Марию Мороз , которая сейчас находится в изоляторе.
- Во время досрочного голосования, всячески поощрялось властями и продолжалось с 4 июля, по официальным данным ЦИК РБ, своим избирательным правом якобы уже воспользовались более 30% избирателей .
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