Одну из руководительниц белорусской оппозиции Колесникову задержали и отпустили. Тихановська скрывает место своего пребывания

9 августа, 2020, 07:58

Вечером 8 августа 2020 года белорусскими силовиками была задержана Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарыко в объединенной оппозиции, которая вместе со Светланой Тихановськой, главной соперницей Александра Лукашенко на сегодняшних выборах, последние три недели постоянно сопровождала ее в общенациональном предвыборном турне

Около 22:30 ее увезли от штаба оппозиции на улице Веры Хоружей в Минске, передает Еспресо.TV со ссылкой на Euroradio .

"Задержали при выходе из штаба. Когда сели в машину и начали выезжать с парковки - нас заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", - рассказал представитель оппозиции Антон Родненков.

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В 23:00 стало известно, что Колесникова уже освобождена.

По версии милиции, ее "перепутали с другим человеком".

Бус, на котором милиция ввозила Колесникову

Сама кандидат в президенты Светлана Тихановська, в связи с угрозой своего задержания, вечером 8 августа оставила свою квартиру в столице Беларуси. Она то ни ночевала. Место его пребывания пока скрывается.

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На 9 августа в Беларуси назначен основной день голосования на президентских выборах.

8 августа в Минске задержали руководительницу избирательного штаба Тихановськои Марию Мороз , которая сейчас находится в изоляторе.

Во время досрочного голосования, всячески поощрялось властями и продолжалось с 4 июля, по официальным данным ЦИК РБ, своим избирательным правом якобы уже воспользовались более 30% избирателей .

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