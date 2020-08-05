Избиение на "Площади", аресты лидеров оппозиции, запрет выдвигаться: как Лукашенко "побеждал" на выборах президента

5 августа, 2020, 11:09

9 августа в Беларуси должны состояться президентские выборы. Возможно, что это будет последняя избирательная кампания Александра Лукашенко, который по многим оценкам теряет поддержку своего базового электората

Еспресо.TV предлагает вспомнить, какими способами и с помощью каких методов Лукашенко выигрывал предыдущие избирательные кампании.

На волне бешеного популизма

Видимо, нет надобности в этой статье подробно вспоминать первую избирательную кампанию Лукашенко-президента. В 1994 году он победил на волне бешеного популизма, имея противником не слишком популярного премьера Кебича. В Беларуси это были первые выборы президента. Один из разрушителей СССР, лидер национально-демократических сил Станислав Шушкевич принимал участие в выборах, но не вышел во второй тур.

В конце концов это голосование стало первыми и последними демократическими выборами президента в Беларуси.

Получив во втором туре 80% голосов Лукашенко начал быстрые изменения политической системы Беларуси. В 1996 году на референдуме была утверждены изменения в Конституцию страны. После этого Лукашенко решил, шо может обнулить свой президентский срок и назначил следующие выборы президента на 2001 год. Хотя по закону они должны были состояться на два года раньше.

Эта ситуация и другие авторитарные меры Лукашенко спровоцировали жесткую борьбу между ним и оппозицией, которая тогда имела определенную силу. Обострение этой борьбы произошло в 1999 году, когда шел первый президентский срок Лукашенко. Именно тогда произошли события, которые стали трагической чертой в политической истории Беларуси. Лидеры белорусской оппозиции начали исчезать бесследно.

В апреле 1999 года при загадочных обстоятельствах умер 49-летний Геннадий Карпенко, заместитель председателя парламента Беларуси. Официальной причиной смерти власти назвали кровоизлияние в мозг.

7 мая пропал без вести бывший глава белорусского МВД Юрий Захаренко. Захаренко был в команде Лукашенко, но впоследствии разошелся с ним во взглядах. 16 сентября бесследно исчезли еще двое оппозиционеров - экс-глава белорусского ЦИК Виктор Гончар и бизнесмен Красовский.

Позже в прессе появились свидетельства разных людей, часть из которых была экс-работниками силовых структур Беларуси. Они говорили, что к исчезновениям были причастны белорусские силовики из бригады спецназначения внутренних войск МВД. Конечно, белорусские власти отвергала эти обвинения.

После зачистки политического поля Лукашенко было несложно победить на выборах 2001 года. Он победил уже в первом туре с результатом 75%, в то время как второе место занял председатель Федерации профсоюзов Владимир Гончарик с результатом 15%.

Белорусская оппозиция, ЕС и США не признали результаты выборов заявив, что они прошли с многочисленными нарушениями и не соответствовали демократическим стандартам.

Площадь-2006

В 2004 году в Беларуси был проведен референдум, по результатам которого президент получил право избираться бесконечное количество раз. И Лукашенко пошел на третий срок.

Очередные выборы президента состоялись в Беларуси в 2006 году и это уже была другая страна. Победа Майдана в Киеве стала выдающимся событием для всего постсоветского пространства и подарила надежды на перемены белорусским оппозиционерам. Стал маневрировать и Лукашенко, почувствовал усиление давления со стороны России и был вынужден имитировать восстановление демократических процедур.

Неожиданно для самой белорусской оппозиции Лукашенко разрешил зарегистрировать единого кандидата от оппозиции. Им стал белорусскоязычный политик Алесь Милинкевич. Милинкевич сумел провести предвыборную кампанию. Хотя Лукашенко имел преимущество в симпатиях избирателей, оппозиция рассчитывала на конкурентные выборы.

Если бы Милинкевич получил 20-25% голосов, то можно было бы говорить об изменениях в политической системе страны, о больше прав для оппозиции. И, по данным оппозиции, Милинкевич должен был получить такую поддержку.

Однако подсчет голосов избирателей проходило по обычной для Беларуси схеме. По данным ЦИК, Лукашенко победил в первом туре с результатом 83%. Милинкевич якобы получил лишь 6%.

В знак протеста против фальсификаций оппозиция начала собирать людей в центре Минска. Вечером 19 марта милиция никого не задержала, а Милинкевич и Козулин призвали своих сторонников собираться на следующий день.

20 марта протестующие разбили палаточный лагерь. В Беларуси стал возникать свой Майдан. Однако реакция властей не заставила себя ждать. Район лагеря был окружен. За попытку передать в лагерь еду задерживали. Протестующие сумели продержаться несколько дней.

В ночь на 24 марта на площади появились автозаки. Лагерь оппозиции ликвидировали. Задержали и развезли по изоляторах около 500 человек. Одному из лидеров оппозиции Козулину было предъявлено звнувачення по двум статьям Уголовного кодекса. Он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы, в колонии провел 2 года и был затем освобожден.

Площадь-2010

В 2010 году белорусская оппозиция предприняла еще одну попытку перехватить власть в стране. Однако это была уже другая оппозиция. После репрессий 2006 года оппозиционеры не смогли выдвинуть единого кандидата. К тому же в их составе стали появляться пророссийские кандидаты, например Андрей Санников.

В день выборов оппозиция начала получать данные о массовых фальсификациях со стороны власти. 19 декабря вечером в Минске началась акция протеста. На Октябрьской площади собралось 20 тыс. человек.

Один из кандидатов в президенты Николай Статкевич заявил, что по данным независимых экзит-полов Лукашенко набрал лишь 30% голосов. Кандидаты в президенты поэтому заявили о создании параллельного правительства.

Демонстранты, собравшиеся на Октябрьской площади, перекрыли проезжую часть. Колонна начала движение по направлению к Минской горсовета, где появился фургон милиции. Милиционеры сообщили о незаконности действий толпы. Всего в центре Минска тогда почти не было милиции, что создало для оппозиции иллюзию смены власти.

Несколько тысяч человек в конце концов собрались у Дома правительства. Статкевич сообщил о формировании группы, которая будет вести переговоры с правительством относительно новых выборов без участия Лукашенко.

В 22:13 группа людей двинулась к Дому правительства и разбила дверь. Двери было выломано, что стало сигналом для силовиков. Оказалось, что Лукашенко пошел на "военную хитрость", подготовив оппозиции ловушку у здания правительства.

Когда оппозиционеры уже думали, что милиция пошла из центра города, ситуация изменилась. Из здания правительства на площадь выбежало огромное количество силовиков, которые сразу начали бить митингующих. За несколько минут силовики перехватили инициативу.

Пять кандидатов в президенты Николай Статкевич, Григорий Кастусьов, Андрей Санников, Владимир Некляев и Виталий Рымашевский были задержаны (!). Некляев и Санников были избиты силовиками.

21 декабря сторонники оппозиции собрались снова, но уже не в центре города, а у входа на территорию изолятора временного содержания на окраине Минска. Борьба за власть превратилась в привычную для Беларуси ситуацию борьбы за права заключенных.

Более 700 человек оказались под арестом и в больницах, что стало рекордом для таких акций протеста. Более 40 лидеров оппозиции и активистов были обвинены в организации массовых беспорядков. Сотни белорусов были вынуждены покинуть родину, опасаясь уголовного преследования.

Фото: Reuters

2015 год. Оппозиция так и не оправилась

Белорусская оппозиция так и не оправилась после почти трагических событий 2010 года. Следующие выборы президента состоялись через пять лет, но оппозиция подошла к ним в сложном состоянии.

Как кандидат от единой оппозиции предложил себя Николай Статкевич, который принимал участие в выборах 2010 года, и затем попал за решетку.

20 июля 2015 ему было отказано в регистрации на основании того, что кандидатами в президенты не могут быть выдвинуты граждане, у которых есть судимость. После этого активная политическая борьба на этих выборах прекратилась.

Следует также упомянуть, что Лукашенко максимально воспользовался российской агрессией на Донбассе, которая сделала из него уже не "последнего диктатора Европы", а "предпоследнего". К выборам 2015 года он подошел в качестве хозяина важных Минских переговоров, что ослабляло негативную реакцию со стороны Запада.

По официальным данным, Лукашенко набрал на этих выборах 83% голосов. За Татьяну Короткевич от социал-демократической партии отдали голоса 4,4% избирателей.

... Сейчас ситуация перед выборами президента в Беларуси напоминает 2010 год. Оппозиция готова к борьбе, но и власть не планирует идти на уступки. Ближайшие дни покажут, станут ли выборы 2020 повторением событий десятилетней давности или будет другая ситуация с непредсказуемым развитием и последствиями.