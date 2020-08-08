В Минске задержали руководителя избирательного штаба Тихановской

8 августа, 2020, 19:01

В Минске задержали начальницу избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Марию Мороз

Об этом заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, сообщает TUT.BY .

По ее словам, Мороз задержали возле штаба кандидата, Тихановская в этот момент была рядом с ней.

"Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затянули Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они закрыли двери и поехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что - неизвестно", - сказала Ковалькова.

Позже она уточнила, что Марию Мороз увезли в РУВД Фрунзенского района.

7 августа Генеральная прокуратура Беларуси предложила закрыть платформу "Голос", которая была создана для альтернативного подсчета голосов на президентских выборах.

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