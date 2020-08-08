ЦИК Беларуси: треть избирателей уже досрочно проголосовала

8 августа, 2020, 13:55

Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь заявляет, что за счет процедуры досрочного голосования на очередных президентских выборах, с применением которой категорически не согласна оппозиция, своим избирательным правом пока якобы воспользовались 32,24% белорусских избирателей

Досрочно голосовать можно с 4 августа, то есть уже пять дней, передает Еспресо.TV.

Последняя статистика относительно явки на досрочном голосовании размещена на официальном сайте белорусского ЦИК.

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Она следующая:

Брестская область - 30,11%;

Витебская область - 30,86%;

Гомельская область - 42,72%;

Гродненская область - 30,02%

Минская область - 29,09%;

Могилевская область - 37,88%;

Минск - 26,45%.

В среднем по стране выхожу 32,24%.

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"Многие наблюдатели сообщили об увеличении ранней явки", - комментирует ситуацию минская газета Наша Нива .

Оппозиция, в свою очередь, призывает голосовать исключительно завтра, 9 августа, чтобы таким образом уменьшить фальсификации.

Справка

Белорусскую ЦИК, начиная с 1996 года, неизменно возглавляет Лидия Ермошина.

Ее предшественник Виктор Гончар, по свидетельству бывшего начальника СИЗО №1 города Минска Олега Алкаева, был похищен и убит вместе с бизнесменом Анатолием Красовским.

На завтра, 9 августа, в Республике Беларусь назначены президентские выборы.

Неизменном с 1994 года правителю Беларуси Александру Лукашенко противостоит кандидат от обьеданои оппозиции Светлана Тихановська , которая обещает после победы над действующей властью в течение полугода провести новые, честные и свободные выборы с участием нынешних политзаключенных и политэмигрантов.

В сеть попала запись того, как избирательную комиссию из Минска обучают «правильно» считать голоса. По мнению независимых наблюдателей из сообщества "Честные люди", говорится ни о чем другом, как о "подсчет голосов с заранее известным результатом" .

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