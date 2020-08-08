ЦИК Беларуси: треть избирателей уже досрочно проголосовала
Досрочно голосовать можно с 4 августа, то есть уже пять дней, передает Еспресо.TV.
Последняя статистика относительно явки на досрочном голосовании размещена на официальном сайте белорусского ЦИК.
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Она следующая:
Брестская область - 30,11%;
Витебская область - 30,86%;
Гомельская область - 42,72%;
Гродненская область - 30,02%
Минская область - 29,09%;
Могилевская область - 37,88%;
Минск - 26,45%.
В среднем по стране выхожу 32,24%.
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"Многие наблюдатели сообщили об увеличении ранней явки", - комментирует ситуацию минская газета Наша Нива .
Оппозиция, в свою очередь, призывает голосовать исключительно завтра, 9 августа, чтобы таким образом уменьшить фальсификации.
Справка
Белорусскую ЦИК, начиная с 1996 года, неизменно возглавляет Лидия Ермошина.
Ее предшественник Виктор Гончар, по свидетельству бывшего начальника СИЗО №1 города Минска Олега Алкаева, был похищен и убит вместе с бизнесменом Анатолием Красовским.
- На завтра, 9 августа, в Республике Беларусь назначены президентские выборы.
- Неизменном с 1994 года правителю Беларуси Александру Лукашенко противостоит кандидат от обьеданои оппозиции Светлана Тихановська , которая обещает после победы над действующей властью в течение полугода провести новые, честные и свободные выборы с участием нынешних политзаключенных и политэмигрантов.
- В сеть попала запись того, как избирательную комиссию из Минска обучают «правильно» считать голоса. По мнению независимых наблюдателей из сообщества "Честные люди", говорится ни о чем другом, как о "подсчет голосов с заранее известным результатом" .
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