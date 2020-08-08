"Мы не боимся силовых структур". За день до голосования Тихановська выступила с видеообращением

8 августа, 2020, 10:53

Кандидат в президенты Беларуси от объединенной оппозиции Светлана Тихановська, жена заключенного ныне блогера и общественного деятеля Сергея Тихановського, обнародовала обращение под названием "Послание белорусскому народу"

В ночь с 7 на 8 августа 2020 оно появилось на популярном в стране YouTube-канале Тихановських Страна для жизни , передает Еспресо.TV .

Вместе с Тихановськой к белорусам говорят Вероника Цепкало, жена не допущенного к выборам предпринимателя, политика и дипломата, експосла Республики Беларусь США Валерия Цепкало, и Мария Колесникова, представитель заключенного вместе с Тихановським банкира и долларового миллионера Виктора Бабарыко, который также претендовал на должность главы белорусского государства.

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Главный смысл послания сводится к призыву, с одной стороны, не бояться людей в форме обычным гражданам, которые сейчас будут защищать свой выбор на протестных акциях, а, с другой, к призыву в адрес правоохранителей и военнослужащих, чтобы те не применяли силу в отношении мирных граждан и не защищали режим Лукашенко.

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"Мы не боимся силовых структур.

Мы гордимся и верим в них.

Не только милиция с народом - народ с милицией ", - уверяют оппозиционерки.

На завтра, 9 августа, в Республике Беларусь назначены президентские выборы.

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