"Мы не боимся силовых структур". За день до голосования Тихановська выступила с видеообращением
В ночь с 7 на 8 августа 2020 оно появилось на популярном в стране YouTube-канале Тихановських Страна для жизни , передает Еспресо.TV .
Вместе с Тихановськой к белорусам говорят Вероника Цепкало, жена не допущенного к выборам предпринимателя, политика и дипломата, експосла Республики Беларусь США Валерия Цепкало, и Мария Колесникова, представитель заключенного вместе с Тихановським банкира и долларового миллионера Виктора Бабарыко, который также претендовал на должность главы белорусского государства.
Читайте также: Выборы-2020 в Беларуси: как запугивает власть и к чему готовится оппозиция
Главный смысл послания сводится к призыву, с одной стороны, не бояться людей в форме обычным гражданам, которые сейчас будут защищать свой выбор на протестных акциях, а, с другой, к призыву в адрес правоохранителей и военнослужащих, чтобы те не применяли силу в отношении мирных граждан и не защищали режим Лукашенко.
Читайте также: Избиение на "Площади", аресты лидеров оппозиции, запрет выдвигаться: как Лукашенко "побеждал" на выборах президента
"Мы не боимся силовых структур.
Мы гордимся и верим в них.
Не только милиция с народом - народ с милицией ", - уверяют оппозиционерки.
- На завтра, 9 августа, в Республике Беларусь назначены президентские выборы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-