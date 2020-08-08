"Лукашенко - 67%, Тихановська - 7%, против всех - 17%". В сеть попала запись того, как избирательную комиссию из Минска обучают "правильно" считать голоса
Материал обнародовала сообщество Честные люди , пытающаеся контролировать проведение очередных выборов белорусского президента, передает Еспресо.TV .
"Фокус заключается в том, что члены комиссии должны разложить бюллетени по стопкам и озвучить для протокола нужные результаты. Согласно цифрам, которые до этого момента они" должны знать наизусть "или подсмотреть в" шпаргалке ", - отмечается в сообщении.
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По мнению "Честных людей", говорится ни о чем другом, как о "подсчет голосов с заранее известным результатом".
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"Судя по озвученным имен, действие происходит на участке №48 в Гимназии №39 города Минска", - отмечают правозащитники.
- На завтра, 9 августа, в Республике Беларусь назначены президентские выборы.
- Неизменном с 1994 года правителю Беларуси Александру Лукашенко противостоит кандидат от обьеданои оппозиции Светлана Тихановська , которая обещает после победы над действующей властью в течение полугода провести новые, честные и свободные выборы с участием нынешних политзаключенных и политэмигрантов.
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