"Лукашенко - 67%, Тихановська - 7%, против всех - 17%". В сеть попала запись того, как избирательную комиссию из Минска обучают "правильно" считать голоса

8 августа, 2020, 12:22

На YouTube опубликовано 11-минутную аудиозапись "тренинга" членов избирательной комиссии из Беларуси, в которой они учатся озвучивать по памяти нужные цифры

Материал обнародовала сообщество Честные люди , пытающаеся контролировать проведение очередных выборов белорусского президента, передает Еспресо.TV .

"Фокус заключается в том, что члены комиссии должны разложить бюллетени по стопкам и озвучить для протокола нужные результаты. Согласно цифрам, которые до этого момента они" должны знать наизусть "или подсмотреть в" шпаргалке ", - отмечается в сообщении.

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По мнению "Честных людей", говорится ни о чем другом, как о "подсчет голосов с заранее известным результатом".

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"Судя по озвученным имен, действие происходит на участке №48 в Гимназии №39 города Минска", - отмечают правозащитники.

На завтра, 9 августа, в Республике Беларусь назначены президентские выборы.

Неизменном с 1994 года правителю Беларуси Александру Лукашенко противостоит кандидат от обьеданои оппозиции Светлана Тихановська , которая обещает после победы над действующей властью в течение полугода провести новые, честные и свободные выборы с участием нынешних политзаключенных и политэмигрантов.

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