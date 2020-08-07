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Espreso.tvМирВ Турции отследили движение судна с селитрой из-за которой произошел взрыв в Бейруте

В Турции отследили движение судна с селитрой из-за которой произошел взрыв в Бейруте


фото: CNN Turk.
Судно Rhosus с грузом 2 750 тонн аммиачной селитры, взрыв которой привел к значительным разрушениям в Бейруте и многочисленным жертвам, прошло через Босфор утром 2 июля 2013 года

Фото, на котором зафиксировали судно в тот день, обнародовал турецкий телеканал CNN Turk, передает Укринформ.

"Rhosus прошел через Босфор с 2 750 тоннами аммиачной селитры на борту 2 июля 2013 года в 08:18", - сообщает телеканал.

Он также выдвинул версии, почему судно не последовало дальше в Мозамбик, куда направлялось из грузинского порта Батуми, а оказалось в порту Бейрута.

По первой версии, Rhosus получил повреждения, направляясь к Суэцкому каналу, и был вынужден зайти в порт Бейрута. Вторая версия - у российского владельца судна был долг за топливо, из-за чего оно не могло пройти Суэцкий канал. Поэтому Rhosus, отбуксировали в порт Бейрута.

"Портовые чиновники заявили, что судно старше 30 лет не могло осуществлять перевозки таких грузов, тем более, что Rhosus не оплатил портовые сборы. Корабль и его экипаж были заброшены в Бейрутский порт", - отметил телеканал.

Шесть членов экипажа вернулись домой, капитана и еще трех моряков заставили остаться на борту. Разрешение капитану и другим членам команды сойти на берег и вернуться домой было получено через суд, на это ушло около года. После этого груз забрали и разместили на складах, где он хранился до последнего времени.

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