Взрыв в Бейруте: число жертв превысило 150 человек

Об этом сообщает Al Jazeera, передает РБК-Украина.

По официальным данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 157 человек, еще около 5 тысяч получили ранения.

Ливанские чиновники ожидают, что число погибших будет расти по мере продолжения спасательной операции на месте взрыва.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.

Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.

Число жертв мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте возросло до 135.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо