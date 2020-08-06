Взрыв в Бейруте: число жертв превысило 150 человек
6 августа, 2020, 15:24
Министерство здравоохранения Ливана обновило информацию о количестве погибших в результате взрыва в Бейруте
Об этом сообщает Al Jazeera, передает РБК-Украина.
По официальным данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 157 человек, еще около 5 тысяч получили ранения.
Ливанские чиновники ожидают, что число погибших будет расти по мере продолжения спасательной операции на месте взрыва.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
- Число жертв мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте возросло до 135.
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