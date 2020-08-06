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Espreso.tvМирВзрыв в Бейруте: число жертв превысило 150 человек

Взрыв в Бейруте: число жертв превысило 150 человек


фото: reuters
Министерство здравоохранения Ливана обновило информацию о количестве погибших в результате взрыва в Бейруте

Об этом сообщает Al Jazeera, передает РБК-Украина.

По официальным данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 157 человек, еще около 5 тысяч получили ранения.

Ливанские чиновники ожидают, что число погибших будет расти по мере продолжения спасательной операции на месте взрыва.

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