"Ман Сити" Зинченко вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

7 августа, 2020, 23:53

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил мадридский "Реал" со счетом 2:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Первый матч между командами завершился также со счетом 2:1 в пользу "горожан". В сегодняшней дуэли забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус, за "Реал" головой забил Карим Бензема.

Украинский защитник английского клуба Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

В четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" сыграет против французского "Лиона", который сенсационно выбил в 1/8 финала туринский "Ювентус".

Лига чемпионов

1/8 финала

7 августа, пятница

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания) 2:1 (первый матч 2:1)

Голы: Стерлинг, 9, Г. Жезус, 68 - Бензема, 28