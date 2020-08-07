"Ман Сити" Зинченко вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Первый матч между командами завершился также со счетом 2:1 в пользу "горожан". В сегодняшней дуэли забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус, за "Реал" головой забил Карим Бензема.
Украинский защитник английского клуба Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.
В четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" сыграет против французского "Лиона", который сенсационно выбил в 1/8 финала туринский "Ювентус".
Лига чемпионов
1/8 финала
7 августа, пятница
"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания) 2:1 (первый матч 2:1)
Голы: Стерлинг, 9, Г. Жезус, 68 - Бензема, 28
- 6 августа в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1: 0.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-