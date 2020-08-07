Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы УЕФА

7 августа, 2020, 00:07

В четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля", а МЮ встретится с "Копенгагеном"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Испанская "Севилья", которая в 1/8 финала прошла итальянскую "Рому", теперь померяется силами с английским "Вулверхэмптоном", которому удалось выбить из турнира греческий "Олимпиакос".

Победитель пары "Севилья" - "Вулверхэмптон" в полуфинале встретится с командой, которая выиграет поединок "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген".

Донецкий "Шахтер" будет бороться за выход в следующую стадию со швейцарским "Базелем", который прошел немецкий "Айнтрахт". В полуфинале "горняки" могут встретиться с победителем пары "Интер" - "Байер".

Лига Европы

1/4 финала

10 августа, понедельник

22:00 "Интер" (Италия) - "Байер" (Германия)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)

11 августа, вторник

22:00 "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания)

22:00 "Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)