Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Испанская "Севилья", которая в 1/8 финала прошла итальянскую "Рому", теперь померяется силами с английским "Вулверхэмптоном", которому удалось выбить из турнира греческий "Олимпиакос".
Победитель пары "Севилья" - "Вулверхэмптон" в полуфинале встретится с командой, которая выиграет поединок "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген".
Донецкий "Шахтер" будет бороться за выход в следующую стадию со швейцарским "Базелем", который прошел немецкий "Айнтрахт". В полуфинале "горняки" могут встретиться с победителем пары "Интер" - "Байер".
Лига Европы
1/4 финала
10 августа, понедельник
22:00 "Интер" (Италия) - "Байер" (Германия)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)
11 августа, вторник
22:00 "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания)
22:00 "Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)
- 6 августа в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1: 0.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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