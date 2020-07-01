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Espreso.tvОбществоС 1 сентября минимальная зарплата будет увеличена до 5 тыс. грн, - Шмыгаль

С 1 сентября минимальная зарплата будет увеличена до 5 тыс. грн, - Шмыгаль


фото: reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 года минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года она вырастет до 6 500 грн

Об этом он сообщил во время заседания Кабмина 1 июля.

По словам Шмыгаля, повышение минимальных зарплат дает положительный эффект для экономики государства.

"Поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную заработную плату на уровне 5 тыс. грн., а уже в следующем году, с 1 января она увеличится сначала до 6 тыс. грн., а с 1 июля следующего года она вырастет до 6500 грн" , - подчеркнул премьер.

Шмыгаль добавил, что такой рост в условиях сокращения импорта должно обеспечить увеличение потребления именно украинской продукции наших производителей. Это будет иметь и положительный эффект для бизнеса и для бюджета страны в целом.

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