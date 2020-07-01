С 1 сентября минимальная зарплата будет увеличена до 5 тыс. грн, - Шмыгаль
Об этом он сообщил во время заседания Кабмина 1 июля.
По словам Шмыгаля, повышение минимальных зарплат дает положительный эффект для экономики государства.
"Поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную заработную плату на уровне 5 тыс. грн., а уже в следующем году, с 1 января она увеличится сначала до 6 тыс. грн., а с 1 июля следующего года она вырастет до 6500 грн" , - подчеркнул премьер.
Шмыгаль добавил, что такой рост в условиях сокращения импорта должно обеспечить увеличение потребления именно украинской продукции наших производителей. Это будет иметь и положительный эффект для бизнеса и для бюджета страны в целом.
- Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.
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