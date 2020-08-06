Зеленский внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн
Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецова, передает Интерфакс-Украина.
"Президент внесет в Верховную Раду законопроект, который предполагает уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн", - сказала Кузнецова.
Она отметила, что Рада может рассмотреть его на внеочередном заседании в этом месяце.
"Основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, прежде всего, экономия на обслуживании госдолга", - пояснила заместитель главы ОП.
Она напомнила, что макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.
- Напомним, 1 июля Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн.
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