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Espreso.tvОбществоЗеленский внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

Зеленский внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн


фото: НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецова, передает Интерфакс-Украина.

"Президент внесет в Верховную Раду законопроект, который предполагает уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что Рада может рассмотреть его на внеочередном заседании в этом месяце.

"Основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, прежде всего, экономия на обслуживании госдолга", - пояснила заместитель главы ОП.

Она напомнила, что макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

  • Напомним, 1 июля Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн.

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