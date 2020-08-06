Стерненко заявил, что суд анонсировал рассмотрение отвода судьи в его деле несмотря на отсутствие просьбы об отводе

6 августа, 2020, 14:21

Активист Сергей Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, заявил, что во время заседания по продлению ареста суд сообщил о рассмотрении отвода судьи в его деле, несмотря на отсутствие просьбы об этом

Об этом заявил Стерненко, передает Еспресо.TV .

"Только что состоялось что-то странное. Мы не заявляли отвод судьи Антонюк, чтобы не затягивать время. Однако мы сообщили ей, что обнаружили вмешательства в систему автораспределения дел и отметили, что отвод не заявляющих. Зато судья завершила заседание и заявила который состоится другое заседание по рассмотрению заявления об отводе, которую мы не заявляли, и пошла ", - подчеркнул Стерненко.

Он отметил: "Ждем рассмотрение отвода, которого не было".

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.

25 июня Сергей Стерненко заявил , что следствие по делу о якобы умышленное убийство при нападении на него завершено без проведения каких экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.

3 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb