"Шахтер" узнал соперника в четвертьфинале Лиги Европы
6 августа, 2020, 23:50
В четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 1/8 финала "Базель" прошел немецкий "Айнтрахт". Первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0, а в ответной встрече "Базель" одолел соперника со счетом 1:0.
Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала прошел немецкий "Вольфсбург" (5:1 по сумме двух матчей).
Лига Европы
1/8 финала
6 августа, четверг
"Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия) 1:0 (первый матч 3:0)
Гол: Фрай, 88
- 6 августа в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1: 0.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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