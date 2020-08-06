"Шахтер" узнал соперника в четвертьфинале Лиги Европы

6 августа, 2020, 23:50

В четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 1/8 финала "Базель" прошел немецкий "Айнтрахт". Первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0, а в ответной встрече "Базель" одолел соперника со счетом 1:0.

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала прошел немецкий "Вольфсбург" (5:1 по сумме двух матчей).

Лига Европы

1/8 финала

6 августа, четверг

"Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия) 1:0 (первый матч 3:0)

Гол: Фрай, 88