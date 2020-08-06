"Севилья" победила "Рому" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

6 августа, 2020, 21:58

В 1/8 финала Лиги Европы испанская "Севилья" победила итальянскую "Рому" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче открыл Серхио Регилон, который забил на 22-й минуте. В конце первого тайма Юссеф Эн Несири удвоил преимущество "Севильи".

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем пары "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" (первый матч 1:1).

Лига Европы

1/8 финала

6 августа, четверг

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) 2:0

Голы: Регилон, 22, Эн Несири, 44