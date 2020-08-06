"Севилья" победила "Рому" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
6 августа, 2020, 21:58
В 1/8 финала Лиги Европы испанская "Севилья" победила итальянскую "Рому" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче открыл Серхио Регилон, который забил на 22-й минуте. В конце первого тайма Юссеф Эн Несири удвоил преимущество "Севильи".
В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем пары "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" (первый матч 1:1).
Лига Европы
1/8 финала
6 августа, четверг
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) 2:0
Голы: Регилон, 22, Эн Несири, 44
- 6 августа в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1:0.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3:0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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