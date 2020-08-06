 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Севилья" победила "Рому" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

"Севилья" победила "Рому" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы


фото: Getty Images
В 1/8 финала Лиги Европы испанская "Севилья" победила итальянскую "Рому" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче открыл Серхио Регилон, который забил на 22-й минуте. В конце первого тайма Юссеф Эн Несири удвоил преимущество "Севильи".

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем пары "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" (первый матч 1:1).

Лига Европы

1/8 финала

6 августа, четверг

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) 2:0

Голы: Регилон, 22, Эн Несири, 44

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать