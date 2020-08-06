Лига Европы: результаты всех матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Вчера, 5 августа, определилась первая четвертьфинальная пара Лиги Европы УЕФА, английский "Манчестер Юнайтед" сыграет против датского "Копенгагена".
Известно, что в четвертьфинале "Интер" сыграет против победителя пары "Байер" - "Рейнджерс" (первый матч 3: 1), а "Шахтер" встретится с командой, которая выиграет в матче "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч 3 : 0).
Лига Европы
1/8 финала
5 августа, среда
"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия) 3: 0 (первый матч 2: 1)
Голы: Мораес, 89, 90 + 3, Соломон, 90 + 1
"Копенгаген" (Дания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 3: 0 (первый матч 0: 1)
Голы: Винд, 4, 52, Фальк, 62
"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) 2: 0
Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия) 2: 1 (первый матч 5: 0)
Голы: Лингард, 57, Марсиаль, 88 - Визингер, 55
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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