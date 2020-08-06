 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига Европы: результаты всех матчей среды

Лига Европы: результаты всех матчей среды


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вчера, 5 августа, определилась первая четвертьфинальная пара Лиги Европы УЕФА, английский "Манчестер Юнайтед" сыграет против датского "Копенгагена".

Известно, что в четвертьфинале "Интер" сыграет против победителя пары "Байер" - "Рейнджерс" (первый матч 3: 1), а "Шахтер" встретится с командой, которая выиграет в матче "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч 3 : 0).

Лига Европы

1/8 финала

5 августа, среда

"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия) 3: 0 (первый матч 2: 1)

Голы: Мораес, 89, 90 + 3, Соломон, 90 + 1

"Копенгаген" (Дания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 3: 0 (первый матч 0: 1)

Голы: Винд, 4, 52, Фальк, 62

"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) 2: 0

Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия) 2: 1 (первый матч 5: 0)

Голы: Лингард, 57, Марсиаль, 88 - Визингер, 55

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

6 августа, 2020 четверг

5 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать