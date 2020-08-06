Лига Европы: определилась первая четвертьфинальная пара

6 августа, 2020, 00:03

В четвертьфинале Лиги Европы датский "Копенгаген" сыграет против английского МЮ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" обыграл австрийский ЛАСК. Сегодня, 5 августа, за английский клуб отличились Джесси Лингард и Антони Марсиаль.

"Копенгаген" на пути в четвертьфинал прошел турецкий "Истанбул Башакшехир".

Лига Европы

1/8 финала

5 августа, среда

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия) 2: 1 (первый матч 5: 0)

Голы: Лингард, 57, Марсиаль, 88 - Визингер, 55