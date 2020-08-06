Лига Европы: определилась первая четвертьфинальная пара
6 августа, 2020, 00:03
В четвертьфинале Лиги Европы датский "Копенгаген" сыграет против английского МЮ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" обыграл австрийский ЛАСК. Сегодня, 5 августа, за английский клуб отличились Джесси Лингард и Антони Марсиаль.
"Копенгаген" на пути в четвертьфинал прошел турецкий "Истанбул Башакшехир".
Лига Европы
1/8 финала
5 августа, среда
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия) 2: 1 (первый матч 5: 0)
Голы: Лингард, 57, Марсиаль, 88 - Визингер, 55
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
- Также 5 августа "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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