Лопес сделал обнадеживающее заявление о бое с Ломаченко
Об этом Лопес написал в twitter.
По словам Лопеса, который ранее отказывался выходить на ринг за $ 1,2 млн и требовал большего гонорара, переговоры об организации боя идут и он состоится.
"Этот бой состоится. Некоторые вещи требуют больше времени, чтобы дать им произойти, не зря это называется переговорным процессом. Чудаки", - написал Лопес.
Украинец согласился драться за $ 3250000, американцу предложили $ 1,2 ммн. Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
The fight is going to happen. Stuff like this sometimes takes a little longer to happen and that's why it's called "negotiating" for a reason. Dumb asses!- Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 5, 2020
- 4 августа Лопес заявил, что не подписал контракт на бой с Ломаченко, потому что его не устраивают предложенные финансовые условия .
- 5 августа промоутер Боб Арум заявил, что в случае отказа Теофимо Лопеса драться с Василием Ломаченко, будет искать украинцу другого соперника .
- Теофимо Лопес 5 августа пригрозил отказаться от боя с Василием Ломаченко и начал искать ему замену.
- Также стало известно, что в случае отказа Теофимо Лопеса от боя с Василием Ломаченко, украинец встретится с пуэрториканцем Феликсом Вердехо .
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