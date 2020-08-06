Лопес сделал обнадеживающее заявление о бое с Ломаченко

6 августа, 2020, 08:21

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что его бой с украинцем Василием Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе не будет отменен

Об этом Лопес написал в twitter.

По словам Лопеса, который ранее отказывался выходить на ринг за $ 1,2 млн и требовал большего гонорара, переговоры об организации боя идут и он состоится.

"Этот бой состоится. Некоторые вещи требуют больше времени, чтобы дать им произойти, не зря это называется переговорным процессом. Чудаки", - написал Лопес.

Украинец согласился драться за $ 3250000, американцу предложили $ 1,2 ммн. Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

The fight is going to happen. Stuff like this sometimes takes a little longer to happen and that's why it's called "negotiating" for a reason. Dumb asses! - Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 5, 2020

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