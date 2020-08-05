Команда Лопеса выдвинула новый ультиматум Ломаченко

5 августа, 2020, 09:48

Американский боксер Теофимо Лопес намерен отказаться от боя с украинцем Василием Ломаченко и начал искать ему замену

Об этом сообщает ESPN .

По словам менеджера американца Дэвида Маквотера, команда Лопеса была готова к уменьшению размера гонорара за пандемии, но оно оказалось непропорционально большим.

"Мы были готовы согласиться на предварительно обусловленное снижение гонорара, но в результате уменьшения оказалось слишком резким. Я думаю, что мы, скорее всего, проведем другой бой в легком весе, а затем рассмотрим предложение от Ломаченко. Многие в этой ситуации зависит от телеканала ESPN. Если они хотят устроить этот поединок, то им нужно что-то придумать, чтобы Top Rank устроила бой ", - сказал Маквотер.

Также он добавил, что Лопес не собирается идти на уступки.

"Боб Арум прав в том, что Top Rank не должна терять деньги на этом поединке. И Теофимо тоже не должен. Больше всего от этого боя выигрывает ESPN. Я считаю, что они должны найти способ его устроить", - сказал Макуотер.

Украинец согласился драться за $ 3,25 млн, американцу предложили $ 1,2 млн. Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

4 августа Теофимо Лопес заявил, что не подписал контракт на бой с Василием Ломаченко, потому что его не устраивают предложенные финансовые условия .

5 августа промоутер Боб Арум заявил, что в случае отказа Теофимо Лопеса драться с Василием Ломаченко, будет искать украинцу другого соперника .

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