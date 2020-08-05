Ломаченко нашел замену мятежному Лопесу

5 августа, 2020, 15:40

В случае отказа американца Теофимо Лопеса от боя с Василием Ломаченко, украинец встретится с пуэрториканцем Феликсом Вердехо

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает Yahoo! Sports.

По словам главы промоутерской компании Top Rank, если Лопес не согласится с предложенными условиями, то он попытается организовать бой между Василием Ломаченко и Феликсом Вердехо.

27-летний пуэрториканец провел на профессиональном ринге 28 поединков, одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. Вердехо боксировал против Ломаченко среди любителей и уступил украинцу по очкам в четвертьфинале Олиммпиады-2012 в Лондоне, где Ломаченко завоевал золотую медаль в категории до 60 кг.

Бой Ломаченко - Лопес был запланирован на 3 октября. Поединок может сорваться, так как американца не устраивает предложенный гонорар в $1,2 млн.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

4 августа Лопес заявил, что не подписал контракт на бой с Ломаченко, потому что его не устраивают предложенные финансовые условия .

5 августа промоутер Боб Арум заявил, что в случае отказа Теофимо Лопеса драться с Василием Ломаченко, искать Украинский другого соперника .

Теофимо Лопес 5 августа пригрозил отказаться от боя с Василием Ломаченко и начал искать ему замену.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb