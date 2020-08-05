Ломаченко нашел замену мятежному Лопесу
Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает Yahoo! Sports.
По словам главы промоутерской компании Top Rank, если Лопес не согласится с предложенными условиями, то он попытается организовать бой между Василием Ломаченко и Феликсом Вердехо.
27-летний пуэрториканец провел на профессиональном ринге 28 поединков, одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. Вердехо боксировал против Ломаченко среди любителей и уступил украинцу по очкам в четвертьфинале Олиммпиады-2012 в Лондоне, где Ломаченко завоевал золотую медаль в категории до 60 кг.
Бой Ломаченко - Лопес был запланирован на 3 октября. Поединок может сорваться, так как американца не устраивает предложенный гонорар в $1,2 млн.
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 4 августа Лопес заявил, что не подписал контракт на бой с Ломаченко, потому что его не устраивают предложенные финансовые условия .
- 5 августа промоутер Боб Арум заявил, что в случае отказа Теофимо Лопеса драться с Василием Ломаченко, искать Украинский другого соперника .
- Теофимо Лопес 5 августа пригрозил отказаться от боя с Василием Ломаченко и начал искать ему замену.
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