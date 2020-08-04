Лопес назвал причину отказа от боя с Ломаченко
Об этом Лопес сообщил в twitter.
По словам Лопеса, он действительно пока не подписал контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против Ломаченко, поскольку его не устраивает размер гонорара, предложенный промоутерской компанией Top Rank.
"Вы обижаетесь на меня, а я просто пытаюсь прокормить свою семью", - написал Лопес.
Украинец согласился драться за $3,25 млн, американцу предложили $1,2 млн. Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
How you mad at me and I'm just tryna feed my family ..- Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 1, 2020
- 31 июля стало известно, что Теофимо Лопес может отказаться от объединительного поединка с Василием Ломаченко.
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