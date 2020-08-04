Лопес назвал причину отказа от боя с Ломаченко

4 августа, 2020, 08:10

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что не подписал контракт на бой с украинцем Василием Ломаченко, потому что его не устраивают предложенные финансовые условия

Об этом Лопес сообщил в twitter.

По словам Лопеса, он действительно пока не подписал контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против Ломаченко, поскольку его не устраивает размер гонорара, предложенный промоутерской компанией Top Rank.

"Вы обижаетесь на меня, а я просто пытаюсь прокормить свою семью", - написал Лопес.

Украинец согласился драться за $3,25 млн, американцу предложили $1,2 млн. Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

How you mad at me and I'm just tryna feed my family .. - Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 1, 2020

31 июля стало известно, что Теофимо Лопес может отказаться от объединительного поединка с Василием Ломаченко.

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