Промоутер категорически отреагировал на отказ Лопеса драться с Ломаченко

5 августа, 2020, 08:56

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что в случае отказа американца Теофимо Лопеса драться с украинцем Василием Ломаченко, будет искать украинцу другого соперника

Об этом сообщает ESPN .

По словам Арума, он не может заплатить Лопесу более $ 1,2 млн из-за отсутствия доходов от продажи билетов и платной трансляции. Поэтому, если американец откажется от боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он будет искать для Ломаченко другого соперника.

"Мы объяснили команде Лопеса, что у нас не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций. Мы хотим заплатить им большой гонорар, но я не собираюсь терять миллионы долларов на организацию поединка за того, что Лопес оценивает себя дороже. Если мы не заключим соглашение , то откажемся от этого боя. В таком случае мы будем искать для Ломаченко другого соперника на осень. Но я все еще сохраняю оптимизм по поводу того, что мы достигнем консенсуса ", - сказал Арум, который также является промоутером Лопеса.

Украинец согласился драться за $ 3,25 млн, американцу предложили $ 1,2 млн. Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

4 августа стало известно, что Теофимо Лопес заявил, что не подписал контракт на бой с Василием Ломаченко, потому что его не устраивают предложенные финансовые условия .

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