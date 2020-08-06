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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: активисту смягчили меру пресечения

Дело Стерненко: активисту смягчили меру пресечения


фото: Facebook Сергія Стерненка
Суд смягчил меру пресечения активисту Сергею Стерненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест

Об этом он сообщил в Facebook.

"Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября", - написал активист.

hromadske сообщает, что меру пресечения продлили еще на 45 суток до 21 сентября. В то же время прокурор просил продлить её на 60 суток.

На вопрос, будет ли он обжаловать такое решение суда, прокурор ответил, что "увидите. Время покажет".

Ранее активист находился под круглосуточным домашним арестом.

Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября.

Опубликовано Сергеем Стерненко четверг, 6 августа 2020
  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.
  • 25 июня Сергей Стерненко заявил, что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.
  • 3 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненко.

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