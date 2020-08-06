 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество10% мощности "Хиросимы": ученые о взрыве в Бейруте

10% мощности "Хиросимы": ученые о взрыве в Бейруте


фото: Reuters
По предварительным расчетам ученых Шеффилдского университета, мощность взрыва селитры в порту Бейрута составила 1500 тонн тротилового эквивалента

Об этом сообщает ВВС .

Команда специалистов из Шеффилдского университета (Англия) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, равна эквивалентно 1000-1500 тонн тротила.

Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Читайте также: Взрыв в Бейруте: более 5 тыс. раненых, 135 человек погибло

Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: "Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории".

Справка: ядерная бомба "Малыш" была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 на заключительном этапе Второй мировой войны. От взрыва погибло более 70 тыс. Жителей города. От радиации, вызванной взрывами в Хиросиме и Нагасаки за короткое время умерло до полумиллиона человек.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

6 августа, 2020 четверг

5 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать