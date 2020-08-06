10% мощности "Хиросимы": ученые о взрыве в Бейруте

6 августа, 2020, 09:00

По предварительным расчетам ученых Шеффилдского университета, мощность взрыва селитры в порту Бейрута составила 1500 тонн тротилового эквивалента

Об этом сообщает ВВС .

Команда специалистов из Шеффилдского университета (Англия) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, равна эквивалентно 1000-1500 тонн тротила.

Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

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Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: "Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории".

Справка: ядерная бомба "Малыш" была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 на заключительном этапе Второй мировой войны. От взрыва погибло более 70 тыс. Жителей города. От радиации, вызванной взрывами в Хиросиме и Нагасаки за короткое время умерло до полумиллиона человек.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .

Взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Число жертв мощного взрыва, произошедшего в Бейруте, выросла до 100 .

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.

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