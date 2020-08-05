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Espreso.tvОбществоЧисло погибших в Бейруте возросло до сотни, город объявили зоной бедствия и ввели чрезвычайное положение

Число погибших в Бейруте возросло до сотни, город объявили зоной бедствия и ввели чрезвычайное положение


фото: reuters
Количество жертв мощного взрыва, произошедшего в Бейруте, возросло до 100

Об этом сообщил сообщил глава Красного Креста Ливана Джордж Кеттанех, передает Al Jazeera .

Он заявил менее 100 погибших и более 4 тыс. раненых в результате взрыва в Бейруте.

Кеттанех добавил, что жертв может стать еще больше, и Красный Крест согласился с Минздравом, чтобы морг принимал жертв, потому что больницы переполнены.

По данным ABC News , после заседания по трагедии президент Мишель Аун объявил Бейрут зоной катастрофы и объявил двухнедельный чрезвычайное положение.

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