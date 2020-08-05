Число погибших в Бейруте возросло до сотни, город объявили зоной бедствия и ввели чрезвычайное положение
5 августа, 2020, 11:06
Количество жертв мощного взрыва, произошедшего в Бейруте, возросло до 100
Об этом сообщил сообщил глава Красного Креста Ливана Джордж Кеттанех, передает Al Jazeera .
Он заявил менее 100 погибших и более 4 тыс. раненых в результате взрыва в Бейруте.
Кеттанех добавил, что жертв может стать еще больше, и Красный Крест согласился с Минздравом, чтобы морг принимал жертв, потому что больницы переполнены.
По данным ABC News , после заседания по трагедии президент Мишель Аун объявил Бейрут зоной катастрофы и объявил двухнедельный чрезвычайное положение.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- По последним данным, взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
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