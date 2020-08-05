 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВзрыв в Бейруте: более 5 тыс. раненых, 135 человек погибли

Взрыв в Бейруте: более 5 тыс. раненых, 135 человек погибли


фото: twitter muhammadsmiry
Количество жертв мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте, возросло до 135

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что в Минздраве Ливана недавно заявили, что количество погибших возросло до 135, пострадали более 5 тыс. человек.

Сейчас определенное количество людей считаются пропавшими без вести.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать