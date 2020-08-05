Взрыв в Бейруте: более 5 тыс. раненых, 135 человек погибли

5 августа, 2020, 20:23

Количество жертв мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте, возросло до 135

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что в Минздраве Ливана недавно заявили, что количество погибших возросло до 135, пострадали более 5 тыс. человек.

Сейчас определенное количество людей считаются пропавшими без вести.

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