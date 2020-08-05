Взрыв в Бейруте: более 5 тыс. раненых, 135 человек погибли
5 августа, 2020, 20:23
Количество жертв мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте, возросло до 135
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что в Минздраве Ливана недавно заявили, что количество погибших возросло до 135, пострадали более 5 тыс. человек.
Сейчас определенное количество людей считаются пропавшими без вести.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Число жертв мощного взрыва, произошедшего в Бейруте, выросло до 100 .
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
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