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Espreso.tvСпортСкрыпник остался главным тренером, - гендиректор "Зари"

Скрыпник остался главным тренером, - гендиректор "Зари"


фото: zarya-lugansk.com
Украинский специалист Виктор Скрыпник остался главным тренером луганской "Зари"

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Футболисты уже тренируются под руководством Скрыпника.

"Команда тренируется на базе в районе Большой Луг под руководством главного тренера Виктора Скрыпника. "Заря" собралась второго числа на учебно-тренировочной базе и приступила к тренировкам. С сегодняшнего дня все тренировки проводятся в двухразовом режиме. Хочу опровергнуть все слухи по изменению тренерского штаба . Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрыпник. Много было разных слухов, но они так и остались слухами", - сказал генеральный директор луганского клуба Станислав Оганов.

Также руководитель "Зари" официально заявил, что клуб не подписывал никакого контракта с экс-тренером "Мариуполя" Александром Бабичем.

"Официально скажу, что ФК "Заря" Луганск не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже только слухи. В завершение скажу, что у Виктора Скрыпника действующий контракт с "Зарей" до июня 2022 года, то есть, еще два года . По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым ", - сказал Оганов.

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