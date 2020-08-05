Скрыпник остался главным тренером, - гендиректор "Зари"
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
Футболисты уже тренируются под руководством Скрыпника.
"Команда тренируется на базе в районе Большой Луг под руководством главного тренера Виктора Скрыпника. "Заря" собралась второго числа на учебно-тренировочной базе и приступила к тренировкам. С сегодняшнего дня все тренировки проводятся в двухразовом режиме. Хочу опровергнуть все слухи по изменению тренерского штаба . Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрыпник. Много было разных слухов, но они так и остались слухами", - сказал генеральный директор луганского клуба Станислав Оганов.
Также руководитель "Зари" официально заявил, что клуб не подписывал никакого контракта с экс-тренером "Мариуполя" Александром Бабичем.
"Официально скажу, что ФК "Заря" Луганск не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже только слухи. В завершение скажу, что у Виктора Скрыпника действующий контракт с "Зарей" до июня 2022 года, то есть, еще два года . По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым ", - сказал Оганов.
- 29 июля стало известно, что главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич может возглавить "Зарю" .
- 29 июля Александр Бабич заявил об отставке с поста главного тренера "Мариуполя" после поражения от "Колоса" в плей-офф за место в Лиге Европы.
- 2 августа сообщалось, что Виктора Скрыпника на посту главного тренера "Зари" заменит Александр Бабич.
- 3 августа стало известно, что главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко останется работать в клубе.
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