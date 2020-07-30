Клуб УПЛ уволил тренера после поражения в плей-офф за путевку в Лигу Европы
Об этом сообщает "Трибуна" .
Бабич объявил, что покидает "Мариуполь" после поражения от "Колоса" с Коваливки 29 июля в Киеве.
"История нашего тренерского штаба с "Мариуполем" заканчивается. У нас заканчиваются контракты. Печально, но мы понимаем объективные причины. Мы не выполнили задачу - не пробились в Лигу Европы. Сегодняшний матч не мог повлиять на наше сотрудничество. Решение мы приняли, тренерский штаб поддержал это мое решение. Мы открыты для новых вызовов", - сказал Бабич.
Вместе с тем он назвал информацию о том, что будет тренировать "Зарю" слухами.
Александр Бабич возглавлял "Мариуполь" с сентября 2017 года. Под его руководством команда дважды финишировала в первой пятерке чемпионата Украины.
- 29 июля стало известно, что главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич может возглавить "Зарю" .
- В финале плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы "Колос" победил "Мариуполь" со счетом 1: 0.
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