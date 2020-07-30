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Espreso.tvСпортКлуб УПЛ уволил тренера после поражения в плей-офф за путевку в Лигу Европы

Клуб УПЛ уволил тренера после поражения в плей-офф за путевку в Лигу Европы


фото: fcmariupol.com
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич подал в отставку после поражения от "Колоса" в плей-офф за место в Лиге Европы

Об этом сообщает "Трибуна" .

Бабич объявил, что покидает "Мариуполь" после поражения от "Колоса" с Коваливки 29 июля в Киеве.

"История нашего тренерского штаба с "Мариуполем" заканчивается. У нас заканчиваются контракты. Печально, но мы понимаем объективные причины. Мы не выполнили задачу - не пробились в Лигу Европы. Сегодняшний матч не мог повлиять на наше сотрудничество. Решение мы приняли, тренерский штаб поддержал это мое решение. Мы открыты для новых вызовов", - сказал Бабич.

Вместе с тем он назвал информацию о том, что будет тренировать "Зарю" слухами.

Александр Бабич возглавлял "Мариуполь" с сентября 2017 года. Под его руководством команда дважды финишировала в первой пятерке чемпионата Украины.

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